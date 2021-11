Uuest nädalast saab elektrilise kastirattaga börsi suunas sõita

Elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes võtab hoo üles ja kaasab uut raha börsile tulemisega. Foto: Hagen Bikes

Hagen Bikes Holding AS on välja kuulutanud aktsiate esmase avaliku pakkumise, et tulla veel selle aasta sees Tallinna börsile. Aktsiate märkimine algab 29. novembril ning kestab kuni 10. detsembrini. Ettevõte plaanib kaasata pool miljonit eurot.

Tallinna börsi alternatiivturule First North pürgiv elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes andis teada, et järgmisest nädalast on võimalik märkida ettevõtte aktsiad. Hagen Bikesi eesmärk on kaasata 501 600 eurot, mida kavatsetakse kasutada tootmisvõimsuste suurendamiseks, tootearenduseks ja uutele turgudele laienemiseks.

