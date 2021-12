Logistikaettevõtte juht: tarnekanalite taastumiseks kulub veel kaks aastat

HHLA TK Estonia tegevjuht Riia Sillave. Foto: Liis Treimann

Logistikaettevõtte HHLA TK Estonia tegevjuhi Riia Sillave sõnul on kõik jõulueelsed tarneahelad sel aastal toiminud ja aasta on ettevõtte jaoks olnud üldplaanis stabiilne. Samas tõi ta välja, et ekspertide hinnangul kulub kõigi tarnekanalite ühtlustumiseks veel kaks aastat.

Sillave tegi Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate, kuidas HHLA TK Estonial sel aastal läinud on ning millised arengud on toiminud ja tulemas logistikaturul. Samuti rääkis alles kriisi alguses ettevõtte juhiks saanud Sillave, kuidas viimased poolteist aastat tema jaoks möödunud on.

