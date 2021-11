Tarneahelate probleemid – kas ainult kriis on süüdi?

Fred Märtsoo on pikaajalise kogemusega materjalikäsitluse ja logistikalahenduste spetsialist. Foto: Andres Laanem

„Teabevara tunnis” räägime seekord tarneahelate kriisist. Külas on logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo.

Märtsoo räägib, mis see tarneahel üldse on ja milline oli kriisi mõju sellele. Muu hulgas tõdeb ta, et tarneahelates olid mõrad juba enne ja kriis vaid võimendas neid.

Saate teises pooles räägib Märtsoo, mis on ideaalne tarneahel ja kuidas muuta tarneahel tugevamaks.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Eve Noormägi.

Kuula saadet siit: