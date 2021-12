Võrumaa puidutööstus on laienemislainel

AS Barruse tegevjuht Martti Kork. Foto: Toomas Kelt

Järjekordses saates sarjast "Mets ja majandus" käime külas Võrumaal tegutseval liimpuitkomponente tootval Barrusel. Hiljuti avati Barruse kolmas komponenditehas ning saates kuuleme, miks otsustati kümme miljonit eurot maksma läinud laiendus ette võtta ja mida tehakse järgmiseks. Barruse laienemisplaanid ei ole veel lõppenud.

Veidi murelikuks teeb puidutööstust aga riigi õigusselgusetus. Näiteks ootamatult rakendatud raietööde keelustamine, mille põhjenduseks oli linnurahu. Puidutööstused ei ole vastu mõistlikele piirangutele, kuid nende rakendamine peaks olema varakult teada. Samuti on ebaselge oodatava raiemahu vähendamise mõju. Tuleviku suhtes on Barruse esindajad siiski optimistlikud – võib eeldada, et rohepöörde mõjul kasvab nõudlus puidupõhiste ehitusmaterjalide järele.