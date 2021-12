Pipedrive’i uus tippjuht: on magus aeg liitumiseks

Pipedrive'i tulevane tehnoloogiajuht Agur Jõgi. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Pipedrive'i tulevane tehnoloogiajuht Agur Jõgi rääkis, et parim aeg iduettevõttega liitumiseks on selle loomisel või uue kasvufaasi alguses, mis on Pipedrive’s just alanud. Ta selgitas, et sel viisil on võimalik kasvust näiteks optsioonidega kõige suuremat kasu saada.

Agur rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas ta plaanib uuel ametikohal hakata täitma Pipedrive’i uute omanike ootusi – tagada ettevõtte 5–10kordne kasv järgmise viie aasta jooksul. Samuti selgitas Agur, mida ta oma eelnevatest kogemustest Pipedrive’i kaasa võtab ja mis saavad olema suurimad väljakutsed. Samuti rääkis ta, kuidas luua ettevõttes innovaatilist kultuuri.

