Eliisa Matsalu: tulge appi, Kristian Jaani!

Siseminister Kristian Jaani. Foto: Andras Kralla

Süsteemsete kurjategijate vastu võitluse võiks enda südameasjaks võtta siseminister ja endine politseinik Kristian Jaani, leiab Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Matsalu rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et seadusesse on jäänud mitmeks aastaks vastuolu, mille järgi ei saa politsei trahvida enam tööandjaid, kelle juures töötab ebaseaduslik tööjõud. "Kaks aastat on meil seaduses olnud vastuolu, mida ei ole parandatud," ütles Matsalu. "Politsei saab ainult näppu viibutada."

