Meelis Mandel: "Õige asja eest võiks vangi minna küll"

Paremal Triniti vandeadvokaat Maarja Pild ja vasakul Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes soovitasid ettevõtjatel meediaga suheldes jääda ausaks ning alati kasutada ära võimalus suhelda. Foto: Erakogu

Eesti seaduste järgi võib lisaks ajakirjandusväljaandele hageda ja trahvi nõuda ka ajakirjanikult isiklikult, kuid vanglakaristust nõuda ei saa.

Saates "Triniti eetris" on luubi all ajakirjandusega seotud kohtulahendeid meilt ja mujalt. Räägime ajakirjandusõigusest ja sellest, millised õiguslikud ohud varitsevad ajakirjanikke nende igapäevatöös. Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel tõdes saates, et õige asja eest oleks ajakirjanik valmis siiski ka vangi minema. Saates meenutatakse, kuidas on allikad ja advokaadid survestanud Äripäeva mõne artikli avaldamisest loobuma, ning selgub, kas see on ka õnnestunud.

Jutuks tuleb, kuidas lahendada arusaamatusi ajakirjanike ja allikate vahel. Defineerime, mis on nõudekiri ning kui levinud on ajakirjaniku ja väljaande vastu hagi esitamine. Külalised jagavad soovitusi, millal on mõistlik ajakirjanikuga suhtlemisse kaasata advokaat ja millal suhtekorraldaja.

Külas käisid Triniti vandeadvokaat Maarja Pild ja Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes soovitasid ettevõtjatel meediaga suheldes jääda ausaks ning alati kasutada ära võimalus suhelda.

Saadet juhtis Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: