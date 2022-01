Investor: püüan saada investoriks firmadele, mis mu raha ei taha ega vaja

Startup Wise Guys partnerid Dag Ainsoo (vasakul) ja Herty Tammo räägivad saates "Riskiraha", et edukate tehnoloogiaettevõtete asutajad on erilist tüüpi inimesed. Ettevõtjaid on ühiskonnas vähe, aga edukaid tehnoloogiaettevõtjaid veel vähem. Saates rääkisid nad, kuidas edukad ideed üles leida. Foto: Startup Wise Guys