Tagasi 28.07.25, 12:41 Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat võib selguda juba täna Reformierakonna Tallinna piirkond ütleb lähiajal pärast tänast arutelu välja linnapeakandidaadi nime, kinnitas piirkonna juhatuse liige, riigikogu liige Maris Lauri Äripäeva raadio saates “Kuum tool”.

Maris Lauri ei välistanud linnapeakandidaadina Urmas Sõõrumaad ega mõnda tegevpoliitikut.

Foto: Andras Kralla

“Võibolla [selgub linnapeakandidaat] juba täna [esmaspäeva] õhtul,” ütles Lauri. Poliitik ei soostunud täpsustama, kas see on ettevõtja Urmas Sõõrumaa või mõni tegevpoliitik. Saatejuhi küsimusele “Kas see inimene istub siin minu vastas?”, vastas Lauri: “Kõik on võimalik!”