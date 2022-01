Sõnajalad tahavad uut tüüpi tuuliku järgmisel aastal püsti panna

Eleoni juht ja omanik Oleg Sõnajalg tegeleb uue tuulikutehnoloogia arendamisega. Foto: Liis Treimann

Tuulikute arendamisega tegeleva Eleoni juht Oleg Sõnajalg rääkis, et järgmisel aastal plaanib ettevõte püsti panna esimese uuel tehnoloogial põhineva testtuuliku.

Sõnajalg rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, millised on Eleoni uut tüüpi tuuliku eelised vanade tehnoloogiate ees ning millised arendusfaasid tuleb veel enne tootmist läbida. Samuti tegi ta ülevaate, mis on saanud Sõnajalgade plaanist toota tuulikuid Hiinas ja millised on olnud arengud Ida-Virumaal Aidu tuulepargis, mille rajamisele riik pidurit tõmbas.

