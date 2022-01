Erametsaomanikele tõotab tulu nii ühistegevus kui süsinikukaubandus

Metsaühistu tegevjuht Priit Põllumäe ja Single.Earthi jätkusuutlike metsade spetsialist Kaspar Põder. Foto: Metsaühistu / Toomas Kelt

Jaanuarikuises raadiosaates "Mets ja majandus" räägime erametsanduse teemadel.

Saate esimeses pooles on külaliseks Metsaühistu tegevjuht Priit Põllumäe, kellelt uurime põhjalikumalt metsaühistute teemal. Milleks ühistud on loodud, mis kasu saab neist erametsaomanik ja milliseid teenuseid ühistud pakuvad. Vastuse saab ka küsimus, kellele ühistud kuuluvad ning mis huvi on neil erametsaomanikke aidata, aga samuti see, mis vahe on Metsaühistul ja metsaühistul.

Saate teine pool on aga pühendatud süsinikukaubandusele ning erametsaomanike võimalusele selles kaasa lüüa. Saatekülaline, ettevõtte Single.Earth jätkusuutlike metsade spetsialist Kaspar Põder avab selle keerulise ja veel vähetuntud kaubanduse tagamaid. Ühtlasi võib loota, et veel selle aastanumbri sees avaneb ka Eesti erametsaomanikele võimalus liituda Single.Earthi loodava kauplemissüsteemiga ning muuta esimesed süsinikukilod või –tonnid rahaks. Selgeks saab ka see, et Single.Earth metsi endale ei osta ning metsaomanikule jääb võimalus igal hetkel süsinikukaubandusest loobuda ning majandada metsa traditsioonilisel viisil. Samas aga usub saatekülaline, et nende meetod on jätkusuutlikum ja tulusam, kui metsaraie. Kuid igal juhul langetab need otsused juba metsaomanik ise.

Saadet juhib metsamajandusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

Kuula saadet siit: