Metsatervenduse OÜ 25: loodushoid võidaks maaomanike kaasamisest

Metsatervenduse juhatuse liige Ants Erik kuulub ka Eesti Erametsaliidu juhatusse, et pakkuda erametsaomanikele tuge ja valdkonda Eestis arendada. Foto: Äripäev

Metsatervenduse juhatuse liige Ants Erik toob saates "Ettevõtte juubel" välja, et kui looduskaitsealade puhul maaomanikega ei arvestata ja ka saamata jäänud tulu ei hüvitata õiglaselt, võib juhtuda, et maaomanik väldib oma maal liikide teket ega aita kaasa liikide säilimisele. Seetõttu ongi loodushoiu üks võtmekohti maaomanike kaasamine.

Metsatervenduse 25. juubeliaastale pühendatud Äripäeva raadio saates räägime Eesti metsade seisukorrast ja tulevikust, maaomanikuks olemise rõõmudest ja muredest, veidi metsanduspoliitikast ja Eesti Erametsaliidu rollist sealjuures.

Metsatervenduse OÜ on 25 aastat tegelenud metsa- ja põllumaade ostu ja majandamisega, kokku on ettevõtte portfellis üle 14 000 hektari maad. Kollektiiv, kuhu kuuluvad ka metsnikud ja metsaülem, on pisike, kuid teenuste sisseostuga pakutakse maapiirkondades tööd ligi paarikümnele pereettevõttele.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

