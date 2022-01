Investor: praegu on ettevõtete müügi kuldaeg, aga see saab läbi

Investeerimisettevõtte BPM Capital juhtivpartner Kalmer Kikas. Foto: Arno Mikkor

Investeerimisettevõtte BPM Capital juhtivpartner Kalmer Kikas selgitas, et hetkel on kõrgetest hinnatasemetest hoolimata ettevõtete müügi kuldaeg, kuid see saab varem või hiljem läbi.

Ta rääkis intervjuus, millel investoritel lisaks tootlusele veel silm peal tasub hoida ning milliseid ohumärke ta ettevõtetesse investeerimises näeb.

