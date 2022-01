Andres Sutt: 5G saab püsti panna juba suvel

Ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Sutt rääkis hommikuprogrammis, et 5G sageduslubade konkursi tulemustest, et teenus võiks jõuda tarbijateni tänavu suvel. "Telekomifirmad on seda pikalt oodanud, on kõigi huvi, et nad kiiresti liiguks edasi."

