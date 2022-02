Pangad: põllumajandus peab varsti oma jalajälje ette näitama

Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus (paremal), jätkusuutlikkuse strateeg Anu Liblik (vasakul) ja LHV jätkusuutlikkuse spetsialist Mihkel Tamm kinnitavad kui ühest suust, et finantseerimistingimuste muutusi tehes peetakse eelnevalt nõu klientidega. Foto: Andres Laanem

Põllumajanduses on aina rohkem hakatud rääkima ettevõtete süsiniku jalajälje mõõtmise vajalikkusest. Varasem ettevõtete jätkusuutlikkuse mõiste on saanud seetõttu hoopis avarama tähenduse.

Tulevikus hinnatakse ettevõtete krediidivõimekust just nendest parameetritest lähtuvalt. Täna õnneks veel pangad täiendavaid tegevusi ettevõtetelt ei nõua, küll aga käivad ettevalmistused tuleviku tarbeks.

Need põllumajandusettevõtted, kes tulevikus ei taha investeeringu tarbeks laenuraha küsides halba üllatust kogeda, peavad juba täna mõtlema, millised on rohepöördest tingitud muutused ja kuidas ettevõtte tasandil võetakse uus mõtteviis ja teadmised kasutusele. Ikka selle nimel, et hoida ümbritsevat keskkonda ja planeeti.

"Kasvupinnase" saates räägivad Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus ja jätkusuutlikkuse strateeg Anu Liblik ning LHV mõtteid jagab jätkusuutlikkuse spetsialist Mihkel Tamm. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuula siit: