Raamatupidamine — kas teha ise või kasutada välist abi?

Väikeettevõtjal tuleb vastu võtta otsus, kas ja millisel kujul kasutada raamatupidamises abi. Bürooga koostööd alustades on oluline mõista, et teatud juhtudel on andmete omanik just nende sisestaja. Konflikti korral ei pruugi oma ettevõtte finantsajaloo kättesaamine olla lihtne, selgub saatest "Alustava ettevõtja A&O".

