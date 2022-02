Ehitajad piinlevad tarnekriisis: toome villa igaks juhuks platsile

Nordeconi ehitajad tööplatsil. Foto: Liis Treimann

Ehitusmaterjalide tarneprobleemid ei ole leevenenud ja ehitajatel tuleb varuda materjali oluliselt rohkem ja pikemalt ette, muretseb Nordeconi juhatuse liige Priit Luman saates "Eetris on ehitusuudised".

Koos Riigi Kinnisvara ASi kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeriga arutleb Luman saates ehitushindade kiire tõusu põhjuste üle. Selgub, et iga järgnev hange on praegusel hetkel eelnevast kallim. Mihkel Mäger avaldab, kui palju ehitushankeid on viimasel poolaastal tühistatud ning räägib, mida RKAS plaanib ette võtta, et tuua ehituslepingutesse sarnaselt erasektorile paindlikkust ja hinnariskide jagamist.

Ehitushinda analüüsides jagame selle osadeks ning peatume pikemalt materjalide hinnatõusul, mille sarnast nähti Eestis viimati aastakümneid tagasi.

Saadet juhib Lauri Leet.