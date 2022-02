Eksminister lobistas suurärimehele magusa diili, nüüd on ministeerium ärevil

President Kersti Kaljulaid (keskel) ja Semetroni esindaja Margus Tsahkna (vasakul) tutvustasid 2019. aasta novembris Ukraina kaitseministrile Andri Zagorodnjukile Eesti kaitseväe välihaiglat. Nüüd selgus, et Tsahkna lobistas hea diili ärimees Margus Linnamäele. Foto: Liis Treimann

Uuriva toimetuse ajakirjanike saates rääkis Koit Brinkmann, kuidas valmis artikkel, mis küsib, kas Ukrainale kingitud välihaigla ehitamine pidi juba alguses ärimees Margus Linnamäe firma kätte minema.

Tajutakse, et kulisside taga toimub midagi kummalist. „Selles valdkonnas on hästi olulised suhted – peab olema oskus ja sidemed. Niimoodi on lihtsam oma toodangut maha müüa, jõuad niimoodi otsustajate pähe – kaitseväe juhataja juba ütlebki, et teie firma valmistabki (tulevikus välihaiglaid), kuigi otsust tegelikult ei ole,“ rääkis ajakirjanik Koit Brinkmann.

