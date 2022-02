Parim gasell: väike muudatus jättis rohkem raha taskusse

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel annab Ice Concepti juhile Raul Ojale üle gasellikarika. Foto: Raul Mee

Tänavuse Gaselli TOPi võitjale Ice Conceptile on suure käibekasvu toonud väike muudatus ärimudelis.

Nimelt rääkis jäähooldusseadmete müügi ja hooldusega tegeleva ettevõtte juht ja üks omanik Raul Oja, et käive kasvas, kuna hakkasid kaupasid varasema provisjoni asemel välja ostma. Edu põhjusteks peab ta palju töötegemist ja ütles, et neil on olnud ka õnne.

