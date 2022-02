Võrumaa parim gasellettevõte tahab mahejuustuga maailma vallutada

Metsavenna Turismitalu juht Meelis Mõttus. Foto: Raul Mee

Võrumaa parima gasellettevõtte Metsavenna Turismitalu juht Meelis Mõttus on laia haardega ettevõtja, kes on ellu viimas eesmärke, mille hulka kuuluvad ainulaadse mahejuustu eksportimine ning elektriautodega ökopiima Tartu koolidesse viimine.

Teiste plaanide seas rääkis Mõttus Äripäevale antud intervjuus, et ta on seadnud eesmärgiks saada käima piimameierei, kus saaks toota mahepiima ja -juustu ja need maailmaturule paisata.

