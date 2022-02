Rohepööre saab toimuda vaid läbi kulude kokkuhoiu

„Rohepööre ei toimi nii, et kedagi kohustatakse midagi tegema ja selle peale lisaraha kulutama. See peab lähtuma talupojatarkusest, ehk raiskamise vähendamisest nii, et ka igapäevased sisendkulud väheneksid,“ nendib hiljuti Eesti sügavkülmutatud kaupade käitlemise turuliidriks tõusnud Nordneti juht Madis Laansalu saates „Ärikliendid roolis“.

Hiljuti teatasid Nordnet ja Via 3L oma eritemperatuuriliste kaupade käitlemise äride koondumisest. Selle tulemusel tõusis Nordnet kolmanda osapoole sügavkülmaäri turuliidriks Eestis. Tegemist on väga energiamahuka valdkonnaga, kus toime tulekuks peab appi võtma kõik tänapäevased tehnoloogiad ja võimalused.

Nordneti asutaja, enamusosanik ja tegevjuht Madis Laansalu räägib saates, kuidas kahe ettevõtte eritemperatuuriliste kaupade käitlemise äride ühendamiseni jõuti, millised on Nordneti plaanid kaugemas tulevikus ning millised on suurimad väljakutsed praegusel ajahetkel. Neid on aga omajagu, alates Eesti energiastabilisaatori rollis olemisest kuni Ukrainast viltsaabaste tellimiseni välja.

Saatejuht on Äripäeva Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

