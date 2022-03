Andri Haran: toetuste järele juba küsitakse, kuid kõik on veel liiga värske

Andri Haran. Foto: Raul Mee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran tunnistas Äripäeva hommikuprogrammis, et turuolukorra keeruliseks muutnud Ukraina kriis on ministeeriumile toonud juba ka signaale ettevõtjatelt, et peagi võib taas toetusmeetmeid vaja olla.

"On tulnud signaale, et peaks hakkama mõtlema [toetustele], aga see on liiga värske veel. Oleme selles möllus alles nädal aega olnud ja praegu on veel vara põhjapanevaid otsuseid teha," rääkis Haran ja lisas, et paari nädala pärast võiks vaadata, mis suunas kriis liigub, ja mõelda lahendustele.

