Suursaadik Venemaal: aina rohkemate venelaste mõõt saab täis

Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre (vasakul) Foto: Liis Treimann

Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre rääkis, et Venemaa otsus karistada sõjast rääkivaid inimesi vanglaga on pannud keskmised venelased tõsiselt kaaluma, kas nüüd on nende jaoks punane joon ületatud.

Laidre sõnul valitseb Venemaal suures osas hirm ja segadus. Ta lisas, et samas on sealne ühiskond väga mitmekihiline ja osa rahvast on hakanud tugevamalt lääneriike süüdistama, mis töötab Kremli kasuks.

