Naiste tervisele suunatud turg kasvab kiiresti

Femtech (female technology) on muutumas nišiturust arvestatavaks omaette tööstusharuks. Kui aasta tagasi oli globaalne turuväärtus umbes 40 miljardit dollarit, siis 2025. aastaks oodatakse juba selle kahekordistumist. Vaatamata viimaste aastate kasvavale huvile on see tööstusharu endiselt alahinnatud ning omab seega ülisuurt kasvupotentsiaali.

