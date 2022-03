Aavo Kokk: kõige viletsamas seisus on korteriarendajad

US Real Estate’i juht Aavo Kokk. Foto: Liis Treimann

Ärimees Urmas Sõõrumaale kuuluv US Real Estate'i juht Aavo Kokk rääkis, et eriti praegustel tormilistel aegadel ei tohiks kinnisvarasektoris tulusid enne kinnitada, kui kulud on paigas.

Kokk tõdes Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et seda reeglit on kindlasti keerulisem järgida korteriarendajatel, kes on juba maju hakanud ehitama ja müünud võlaõiguslepingutega korterid ära, aga nüüd läheb ehitamine kallimaks.

