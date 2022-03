Kristina Kallas: infosõjas peab Eesti hakkama ründama

Eesti 200 juht Kristina Kallas. Foto: Tanel Meos

Erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul oleme olnud infosõjas vaid kaitsval positsioonil. “Eesti peab viskama oma mürske. Me oleme praegu tagasihoidlikud, aga on tarvis oma sõnumeid selgelt edastada,” ütles Kallas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Üks koht oma agendaks on Eestil näiteks 9. mai tähistamise ümber toimuv. “Täiesti muutunud julgeoleku olukorras ei saa me lasta 9. mai miitingutel ja marssidel toimuda. 9. mai sündmused kannavad ju mingeid väärtusi, aga kui me ei suuda kodus kehtestada oma väärtusi, siis me oleme riigina läbi kukkunud,” on Kallas resoluutne. “Täna pole vaja enam mõista ja aktsepteerida, sest sõda teeb asjad must-valgeks.”

