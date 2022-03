Kinnisvaras on praegu olud nagu multikas "Siil udus"

Baltikumi suurim e-kaubanduse konverents ootab ärisid messile

Ajal, mil inimeste ootused veebis ostlemisele aina kasvavad ning internetireeglid igapäevaselt muutuvad, peavad veebimüüjad olema kiired ja kohanemisvõimelised. Seda on aga veebipoe juhtimise kõrvalt raske igapäevaselt teha. Seetõttu osalevad e-kaubanduse esindajad ja neile teenuseid pakkuvad firmad igal aastal ühel suurimatest e-kaubanduse konverentsidest, mis laieneb sel aastal Leedust ka ülejäänud Baltimaadesse ja muudab oma nime – “E-commerce” on nüüd Ecomexpo. Konverentsi organiseerijad teatasid, et sel aastal leiab sündmus aset 29. septembril Vilniuses ja kutsusid firmasid üles osalema e-kaubanduse messil.

Ajal, mil inimeste ootused veebis ostlemisele aina kasvavad ning internetireeglid igapäevaselt muutuvad, peavad veebimüüjad olema kiired ja kohanemisvõimelised. Seda on aga veebipoe juhtimise kõrvalt raske igapäevaselt teha. Seetõttu osalevad e-kaubanduse esindajad ja neile teenuseid pakkuvad firmad igal aastal ühel suurimatest e-kaubanduse konverentsidest, mis laieneb sel aastal Leedust ka ülejäänud Baltimaadesse ja muudab oma nime – “E-commerce” on nüüd Ecomexpo. Konverentsi organiseerijad teatasid, et sel aastal leiab sündmus aset 29. septembril Vilniuses ja kutsusid firmasid üles osalema e-kaubanduse messil.