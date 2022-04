Tipparhitekti kriitika iga töö suhtes loob ka äriliselt kasulikumat linnaruumi

Indrek Allmann osaleb ka Põhja-Tallinna rajatava Hundipea linnajao loomises. Tegemist on Eesti esimese rohelinnajaoga, mis sünnib kui idufirma. Foto: Hundipea linnaosa

Värskes Äripäeva Raadio saates "Läbilöök" on külas tunnustatud Eesti arhitekt Indrek Allmann, kes tegutseb arhitektuuribüroos Pluss. Allmann räägib saates, et arhitekt täidab küll kellegi tellimust, kuid vastutab lahendust luues kogu ühiskonna ja avaliku ruumi ees. Ehk iga töö suhtes peaks olema kriitiline soovitu osas ja see teeb ka lõpplahenduse paremaks. Ka äriliselt.

Allmann on selles ametis tegutsenud ligi 30 aastat ja pälvinud selle jooksul tunnustusi ja tähelepanu nii heade lahenduste kui uuenduslike mõtetega. Tuntumad ja värskemad projektid on näiteks Noblessneri sadamas ja Ülemiste linnakus. Samuti on ta seotud Põhja-Tallinna rajatava Hundipea linnaosa loomisega.

