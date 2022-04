Liimi- ja keemiavaba MHM puitmaja võiks kutsuda maheehitiseks

MHM eramu Pärnumaal, konkursi Aasta Tehasemaja 2022 Raitwoodi ja Monieri eripreemiaga autasustatud maja. Foto: Erakogu

Puitmajade ehitamise tehnoloogiaid on mitu ning tellijad võiksid küsida tootjatelt rohkem küsimusi, et saada aru, mis vastab täpselt nende ootustele ja vajadustele, rääkis saates liimi ja kemikaalideta puitmajade valmistaja Esthus tootejuht Marek Mardisoo.

Mardisoo toob saates veel välja, et inimesed küsivad endalt harva seda, kuidas ehitusmaterjalid meid mõjutavad. "Materjalid, mis meid ümbritsevad, eritavad meie elukeskkonda orgaanilisi aineid ja ühendeid. Lisaks mõjutavad seda, milline on õhuniiskus, millise on helitase, kuidas helid ruumides liiguvad ja kui kõrge on CO2 tase. See kõik mõjutab väga otseselt meie tervist," rääkis Mardisoo.

Küll aga tõuseb Mardisoo sõnul inimeste teadlikkus pidevalt ja otsused põhinevad järjest rohkem nii-öelda puhtamatel lahendustel.

Saates teeme selgeks, kuidas puitmajatootjal toorme defitsiidi ja hinnatõusu oludes läheb ja mis on ristkiht-naelpuidu ehk MHM-tehnoloogial ehitatud eramute eelised teiste ees. Lisaks tuleb jutuks, kuidas aitab see ehitustehnika hoida hoone sisekliima isereguleeruvana. Üleliia kuiv või niiske sisekliima on Mardisoo sõnul tiksuv ajapomm, mis aegamööda tervist kahjustab.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula siit: