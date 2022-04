Süsteemne lähenemine küberturbele hoiab ära nii mõnedki ohud

Cybernetica küberturvalisuse osakonna müügi- ja partnersuhete juht Mai Mitt ning sama osakonna juhataja Sander Valvas. Foto: Erakogu

Kuidas ründajad ettevõtetele lähenevad, mil viisil hinnata ettevõtte turvalisuse taset ja end küberruumi ohtude eest kaitsta, räägivad küberturbele keskenduvas saates IT-ettevõtte Cybernetica küberturvalisuse osakonna juhataja Sander Valvas ning sama osakonna müügi- ja partnersuhete juht Mai Mitt.

Küberturvalisuse olukorra hindamist ettevõttes võiks alustada kogu ettevõtte tegevuse jupphaaval läbimõtlemisest, märkis Valvas. "Millist infot tegevuste jaoks vaja läheb, kus see asub ja millistesse kohtadesse liigub. Seejärel saab hinnata, milline informatsioon on äritegevuse jaoks kõige olulisem, et siis panna paika, millise infovara turvalisuse tagamine on kõige kriitilisem."

"Küll aga pole mingit kasu sellest, kui varad hinnatakse ära vaid üks kord. Ettevõttes peab tekkima selge rutiin, mis tegeleb küberturvalisuse ohtude hindamisega, see peaks olema normaalne osa ettevõtte tavategevusest," lisas Valvas.

Ka kõiki seadmeid ja tarkvara, mida ettevõte on endale soetanud ja juurutanud, tuleks regulaarselt testida. Tarkvara aegub uskumatu kiirusega. Mis oli eile turvaline, täna enam ei pruugi olla.

Kui regulaarselt süsteeme üle vaadata, teadaolevad nõrkused eemaldada ja monitoorida kogu aeg oma tegevusi, saab muuta ettevõtet küberruumi ohtudele tunduvalt vastupidavamaks.

