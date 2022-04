Täna nopitud, homme hooleta!

Töötukassa oskuste arendamise osakonna juhataja Karin Andre ja Ragn Sellsi personalijuht Maarja Mölder. Foto: Andres Laanem

Nagu teada, käib tööturul pidev ja aktiivne võitlus tulevikutöötajate pärast ja nii mõnigi tööandja on avastanud, et lihtsam kui leida vajaliku ettevalmistuse ja kogemusega töötaja, võib mõnikord olla hoopis endale ise tööjõu koolitamine. Et kooliaastale võib juba õige pea joone alla tõmmata, on just nüüd õige aeg rääkida sellest, kuidas koolinoored suveks tööturule tuua.

Saates "Töö ja palk" arutlevad Ragn-Sellsi personalijuht Maarja Mölder ning Töötukassa oskuste arendamise osakonna juhataja Karin Andre nimelt noorte palkamisest ja nendega töötamisest. Ragn-Sells jagab kogemust, mis on noore inimese tööle võtmise korral teistmoodi, mis on olnud raske või ootamatu ja mis on rõõmu valmistanud. Arutleme, kuidas noorega käituda, et tema esmane töökogemus oleks positiivne ja ta esineks hiljem ettevõtte saadikuna, ja miks üks ettevõtte peaks üldse endale noortega „jahmerdamisest“ tüli tegema. Juttu tuleb aga ka sellest, mida noor ise peaks tööle asudes silmas pidama, et ei laseks endale külma teha, ning missugust tuge saavad pakkuda vanemad.

Vestlust juhtis Helen Roots.

Kuula saadet siit: