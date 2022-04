Tarneprobleemid tõukavad kaupmehed likviidsuskriisi

„Kui omast arust teame, et meil läheb päris hästi, siis pangakontod on endiselt tühjad. Kogu raha on kas laos või Hiinas, kust tänu sõjale tuleb täna kaup varasema 45 päeva asemel kaks korda kauem,“ tunnistab Eesti ühe suurima isikukaitsevahendite müüja, OÜ Corpowear juht ja üks omanikke Taavi Sepp.

Taavi Sepp tunnistab, et viimased kolm aastat on ettevõte elanudki ainult logistilises kriisis. Üks jama ei jõua laheneda, kui uus ja hullem on juba kohal.

„Kui lennuvedude hind tõusis koroona-ajal hüppeliselt, siis täna lisandub sellele veel tarneahelate muutus Ukraina sõja tõttu. Varem liikus meie kaup suuresti läbi Venemaa vaheladude 45 päevaga, siis täna liiguvad need läbi Türgi ja tarneaeg pikenes kaks korda, 90 päevani. Kogu selle aja on raha kinni ja kui pangaga häid suhteid pole, siis varem või hiljem seisad silmitsi tõsise likviidsuskriisiga,“ tõdeb Taavi Sepp saates "Ärikliendid roolis".

Lisaks toob see tema sõnul kaasa probleeme riigihangetega ning ühe hanke Narva Keskhaiglaga on ettevõte tänu logistikaprobleemidele juba kaotanud. „Kui varem oli riigisektor vastutulelikum ja koroonakriisi peeti force majeure olukorraks, siis täna seda enam ei arvestata ja isegi sõda Ukrainas pole enam argument. Lubasid tuua, ei toonud, nägemist,“ iseloomustab Sepp hetkeolukorda.

Milliseid tarnekanaleid Corpowear täna kasutab, miks eelistatakse kasutada Hiina logistikafirmade teenuseid kodumaiste asemel jms, neil teemadel saates arutletaksegi.

