Muudatused tarbijakaitseseaduses – kas tarbija saab rohkem õigusi?

Kristina Jerjomina ja Mari Anne Valberg. Foto: Andres Laanem

28. mail 2022 jõustub tarbijakaitseseaduse muutmise seadus. Sel puhul räägime „Teabevara tunnis“, millised muudatused ootavad ees Eesti ettevõtjaid ja tarbijaid.

Saame teada, kuidas mõjutab ühiskond tarbijate ja ettevõtjate omavahelist käitumist ja kas tarbijate õigusi on vaja tõhustada näiteks digitaalsete teenuste vaatevinklist.

Seaduse tasandil on varsti reguleeritud ka n-ö arvustuste ostmine ning ettevõtjad peavad olema võimelised tõendama, et arvustused ei ole ostetud, vaid antud klientide poolt, kes teenust päriselt kasutanud on. Saates saame teada, kuidas see käib ja kui peaks tekkima vaidlus, siis milliseid tõendeid sellisel juhul kasutada saab. Veel tuleb juttu muudatustest allahindluse korraldamises.

Tarbijakaitseseaduse muudatustest on stuudios rääkimas advokaat Mari Anne Valberg advokaadibüroost TGS Baltic ja Kristina Jerjomina majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Saatejuht on äriõiguse teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.