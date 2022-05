Krimelte jätkab Venemaal: me ei kavatse oma vara kellelegi kinkida

Ehituskeemia tootja Krimelte juht Peeter Tohver. Foto: Meeli Küttim

Krimelte juht Peeter Tohver rääkis intervjuus, et tootja on Venemaal äritegevust vähendanud ja tööl on veel kolmandik töötajatest. Ettevõtte tegevus on Vene siseturule ja seal plaanitakse jätkata.

"Me ei kavatse oma vara kellelegi ära kinkida," selgitas Tohver Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. Kui tootja seal tegevuse lõpetaks, siis vara kas riigistataks või varastataks ära, arvas ta.

