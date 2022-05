Tallinna Sadam kruiisihooajast: Peterburi ärakukkumine toob rekordarvu külastusi väikesadamatele

Üks osa Tallinna Sadama tegevusest on kinnisvaraarendus, möödunud aastal valmis Vanasadamas kruiisiterminal. Foto: Kaupo Kalda

Ukraina sõja tõttu on turismikaart muutunud. Kruiisifirmad otsivad uusi sihtkohti ning enim võidavad sellest just väikesadamad, rääkis Äripäeva raadio saates Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

"Turus, Soomes, kus varem oli hooaja jooksul heal juhul kümme külastust, siis sel aastal on neid 26. Riia all ei ole kunagi olnud üle 100 külastuse, sel aastal ulatub kruiisilaevade külastuste arv seal kindlasti üle 100. Sama kehtib ka näiteks Klaipeda ja väiksemate Rootsi ja Taani paikade kohta," rääkis Arro muutunud sihtkohtadest.

Veel lisas Arro, et ka Saaremaa on tunduvalt rohkem tähelepanu saanud. "Sel aastal ootame Saaremaale kümmet laevakülastust, mis pole küll päris rekord, ent huvi tõusu on märgata."

Suured sadamad, nagu Tallinn, Helsingi ja Stockholm, on aga vähenenud broneeringute tõttu kaotanud. Väga suured laevad on siit piirkonnast suunatud kas Norra või Põhja-Atlandi poole.

Küll aga on positiivne, et tõusnud on üle öö Tallinna sadamas peatuvate kruiisilaevade arv. "Kui varem on hooaja jooksul võib-olla üks-kaks kruiisilaeva, kes peatuvad Tallinnas üle öö, siis sel hooajal on neid juba kindlasti üle 20," sõnas Arro.

Räägime saates Tallinna sadamast kui turismiväravast. Uurime, kuidas on ettevõte valmistunud algavaks turismihooajaks, milliseks kujuneb tänavune kruiisihooaeg ning kuidas arendatakse sadamaala nii, et see muutuks keskseks linnaruumi osaks, millest saavad kasu nii turistid, linnaelanikud kui ettevõtted.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: