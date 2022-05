Jüri Käo kolm soovitust, kuidas kohaneda metsikus inflatsioonis

NG Investeeringute juhatuse esimees Jüri Käo. Foto: Andras Kralla

Eesti majanduse olukord on praegu nagu Ameerika mäed, kuid metsikus inflatsioonis leidub vähemalt kolm viisi kohanemiseks, ütles suurettevõtja Jüri Käo.

Käo rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et üks kindel kohanemise viis on leida uusi tarnekanaleid. Näiteks varem Venemaale müünud NG Investeeringute ettevõtted on nüüd sealse turu enda grupi jaoks kinni pannud. Käo sõnul ei pruugi Vene turg enam normaalselt toimida isegi kümme aastat.

