Värskelt litsentsi saanud pank plaanib minna börsile

Veikko Maripuu on üks uue panga eestvedajatest. Foto: Meeli Küttim

Äsja pangalitsentsi saanud Finora Pank plaanib haarata turgu ja minna börsile, ütles panga nõukogu esimees Veikko Maripuu.

Maripuu rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et Finora Panga eesmärk on võtta oluline turuosa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete turul. Plaan börsile jõuda on hiljemalt 2030. aastal.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev