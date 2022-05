Verstoni juht taristuehitusest: mitmel projektil on röögatud miinused

Verstoni juht Veiko Veskimäe uuel Tartu maanteel asfalteerimistöödel. Foto: Andras Kralla

Praegu on taristuehituses maru keeruline majandada ja portfellis on praegu ka mitmeid projekte, millel on röögatud miinused, rääkis Verstoni juht Veiko Veskimäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

„Ebaõiglane on kogu või suurem osa kallinemisest ettevõtjate kaela lükata,“ lisas ta. Sektor on ka madala marginaaliga, mistõttu on ettevõtjatel keeruline, ent üritavad leida siiski lahendusi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev