Eestist ja Soomest raha kaasanud idu tahab supermaterjali välja tõrjuda

Idufirma Raiku üks asutajatest Karl-Joosep Pärtel. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti idufirma Raiku tahab puhastada maailma mullikile uputusest, pakkudes selle aseainena õhukesi puiduvedrusid. Ehkki ettevõte pole veel tootmist käima pannud, tuntakse juba huvi neilt litsentsi ostmise vastu.

Raiku ühe asutaja Karl-Joosep Pärteli juttu mööda on nende puiduvedru eeliseks lisaks headele kaitseomadustele ka näiteks tõik, et see on täiesti looduslik ja biolagunev. Pärtel kinnitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et tema süda oleks rahulik ka juhul, kui mõni spetsialist võtaks lähemalt uurida, et tegu pole rohepesu-jutuga.

