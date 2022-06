Turundusõppejõud: aju ei taha mõelda, otsuseid teeme instinktide pealt

Cleveroni IPO märgiti napilt täis

IPO käigus oli ettevõtte eesmärk kaasata 5 miljonit eurot, see piir saadi napilt täis ja tänasest pressiteatest on näha, et piir ületati 60 000 euroga.

