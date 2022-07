Obskuurne majandus: soomlased armastavad tasuta ämbreid

Obskuurne majandus: vaalade okse ja kaka – ning Chanel No.5

Mis oleks, kui piserdaks end vaalade väljaheidetega? Inimesed on seda ajaloos teinud ning selle põneva materjali ümber on palju salapära. Materjali nimega ambra nimel võivad inimesed hulluks minna ning see on eriskummalisem hullus kui isegi kullapalavik. Mis värk sellega on, kuula mikrosaatest "Obskuurne majandus".