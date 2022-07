Obskuurne majandus: vaalade okse ja kaka – ning Chanel No.5

Vaala väljaheidetest meres valmiv materjal on väga hinnaline ning mõned entusiastlikud inimesed on pühendanud oma elu selle otsimisele. Foto: Gary Buchan / SWNS

Mis oleks, kui piserdaks end vaalade väljaheidetega? Inimesed on seda ajaloos teinud ning selle põneva materjali ümber on palju salapära. Materjali nimega ambra nimel võivad inimesed hulluks minna ning see on eriskummalisem hullus kui isegi kullapalavik. Mis värk sellega on, kuula mikrosaatest "Obskuurne majandus".

Saatejuht ja toimetaja on Linda Eensaar. 4-minuti kuulamine ja saadki teadmistega särada:

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev