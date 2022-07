Cleantech: parim energia on kulutamata energia

Meretuulepark Taanis. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsioonisaates „Cleantech“ räägime sel korral kliimapaketist "Eesmärk 55" ja energiaturu tasakaalustamisest.

Saate esimeses osas on külas Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok, kellega vaatame otsa sellele, kas Eesti sai eelmisel nädalal toimunud Euroopa Liidu keskkonnanõukogu maratonistungil oma agenda otsustesse sisse ja kas oleme tulemustega rahul. Uurime, kui suured summad tulevad Eestile potentsiaalselt lähiaastatel juurde, et tagada õiglast üleminekut ja milline saab olema uus süsinikukaubanduse süsteem. Lisaks loomulikult ka sellest, millistesse valdkondadesse on vaja enim uusi roheideid ja rohetehnoloogia idufirmasid.

Saate teises osas tuleb külla Fusebox asutaja ja juht Tarvo Õng, kellega räägime elektrituru tasakaalustamisest vaadates ette kallitele energiahindadele sügisel ja talvel. Uurime, kuidas oma koduste tarkade seadmetega ühineda elektrituruga nii, et sealt ka raha tagasi saab ja sellest, kuidas kõige puhtam enegia on kulutamata energia. Lisaks räägime, miks on ettevõtte arengus loogiline järgmine samm Balti riikide järel Austraalia.

Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.

