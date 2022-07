"Äripäev eetris": et läbi talve siis sellise valitsusega …

Novaturase 6 kuu käive kasvas kolm korda

Leedu reisikorraldusfirma Novaturase head tulemused näitavad, et inimesed on hakanud taas reisima. Ettevõtte sõnul on stabiilsemaks muutunud ka kütusehinnad.

