Suve alguses olid näpud püsti, aga nüüd tõmmatakse pidutsemist kokku

Pidu. Foto: Raul Mee

Elamusstuudio juht Mihkel Lubi rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et pidutsemiselt on kokku hakanud hoidma nii eratarbijad kui ettevõtjad. Tavapärasest erineb näiteks jõulupidude planeerimine, mille ettevalmistused on veninud.

Hommikuprogrammi tõid kuulajateni Hando Sinisalu ja Rivo Sarapik.

