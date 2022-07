Artikkel

Tööminister Peterson ihub maksukirvest: tean, et hävitavaid nooli hakkab tulema

Tulevane töö- ja terviseminister Peep Peterson rääkis saates "Kuum tool", rahahädas suurte kassade – haige- ja töötukassa – rahastus vajab rahahäda tõttu uusi tulusid. Lisaraha leidmiseks vajalik analüüs tema sõnul sotsiaalministeeriumis juba käib ja eesmärk on teha järgmisele koalitsioonile otsustamiseks vajalik eeltöö ära. Foto: Andres Haabu

Tulevane tervise- ja tööminister Peep Peterson rääkis saates "Kuum tool", et rahahädas haige- ja töötukassa rahastamiseks tuleb üle vaadata ka sissetulekute, sealhulgas ettevõtlustulu maksustamine.

"Ennekõike on küsimus selles, kas päriselt arvame, et traditsiooniline töösuhe peab mõlemat kassat üleval hoidma?" küsis ta retooriliselt. "Mõtleme selles suunas, et sotsiaalmaks muutub tulumaksu taoliseks ja kolib võib-olla töötaja reale. Kindlustuskate aga jookseb kõikide tulude pealt,“ selgitas ta. "Tean, et selle idee peale hakkab hävitavaid nooli tulema.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev