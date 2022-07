Linnade liit: tuleb valmistuda gaasipuuduseks

Euroopale gaasi tarniv gaasijuhe Nord Stream on 21. juulini tööst väljas. Foto: Andre M. Chang

Linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ees ootava küttehooaja eel on küsimus, kas Eestis jagub gaasi või mitte.

Liit soovib riigilt hädaolukorra välja kuulutamist, et kaugkütte pakkujad saaksid vajadusel gaasilt minna üle saastavamale kütteliigile. Ehkki riik on lubanud gaasitagavara tagada, ei saa seda tema sõnul lõplikuna võtta ja tõi paralleeli koroonapandeemiaga, kus viiruse puhkedes tekkis näiteks kaitsevahendite defitsiit. Kuidas suhtuda uue valitsuse energiakulude toetamisse, see selgub juba intervjuust.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev