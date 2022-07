EuroPark: autoliiklus peab vähenema

Metallitööstur: tuleb väga hea aasta

"Ma ei saa öelda, et käib või ees ootab halb aasta," rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis metallkonstruktsioonide tootja AMV Metalli juhatuse liige Madis Millistvere. Kevadel kadunud tarnijad on asendatud uutega ja pikemas vaates on see kriisis tehtud otsus ettevõttele kasulik.

