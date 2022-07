Metallitööstur: tuleb väga hea aasta

Foto: AVM Metall

"Ma ei saa öelda, et käib või ees ootab halb aasta," rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis metallkonstruktsioonide tootja AMV Metalli juhatuse liige Madis Millistvere. Kevadel kadunud tarnijad on asendatud uutega ja pikemas vaates on see kriisis tehtud otsus ettevõttele kasulik.

Mida on teinud metallide hinnad ja mis on hinnale edasised väljavaated ning mis ettevõtet hoogsamalt kasvamast takistab, see selgub juba intervjuust.

