Sõjatandriks muutunud Mariupolist terast toonud Narva ettevõte: see on katastroof!

Larissa Šabunova sõnul oli tööstuses sõja puhkedes keeruline aeg ja kollektiivis tekkis lahkarvamusi. Ta kiidab ettevõtte keskastmejuhte, kes suutsid töötajate emotsioonid maha tõmmata. Foto: Jelizaveta Kuznetsova

Narvas metallkonstruktsioone tootev ettevõte Fortaco Estonia tajus koos sõja puhkemisega väga kiiret tellimuste kasvu – eriti kaitsevaldkonnas. Firmal õnnestus ka metallitarned kiiresti ümber korraldada, kuigi kaotas osa Venemaalt tulnud metallist ning mitme Mariupoli partneri toodangu.

Fortaco Eesti juht Larissa Šabunova vaatab Mariupolis asuva Azovstali tehase puruks pommitamist ja mõtleb enda sõnul, et see on täielik katastroof – katastroof riigile, aga ka ettevõtte omanikele ja juhtidele. "Ärilisest vaatenurgast on see sinu töö, sinu plaanid, kõik, mida sa tegid. See võib olla sinu elutöö ja see on niimoodi purustatud. Ja sa ei saa mitte midagi teha …"

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev